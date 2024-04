Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht im Bereich Lintig - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Lintig. Am 18.04.2024, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 119 zwischen dem Lintiger Kreisverkehr und der Ortschaft Lintig. Im Begegnungsverkehr kam es zum seitlichen Zusammenstoß (sog. Spiegelklatscher) zweier Lkw. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine (vermutlich Mercedes Actros in weiß) stoppte seinen Sattelzug am Straßenrand, erkundigte sich bei dem weiteren Beteiligten nach möglichen Beschädigungen, fertigte Bilder und entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle.

An der Sattelzugmaschine entsteht ein Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer oder der Sattelzugmaschine geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) in Verbindung zu setzen.

