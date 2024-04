POL-CUX: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und Unfallort mit fremder Hilfe verlassen

Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall in 27607 Geestland Am 19.04.2024, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter in Geestland (Ortsteil Neuenwalde). Hierbei befuhr eine 44jährige Cuxhavenerin mit ihrem PKW Opel die Dorumer Straße (L119) in Fahrtrichtung Neuenwalde und beabsichtige nach links auf BAB 27 aufzufahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kleintransporter ...

