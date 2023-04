Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Fotos nach versuchtem Einbruch

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am 12. Dezember 2022 an der Scholtwiese in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Sie überkletterten einen Gartenzaun und gelangten so an das Haus. Sie versuchten noch ein Fenster im Untergeschoss aufzuhebeln. Als Alarm ausgelöst wurde, flüchteten sie ohne in das Haus zu gelangen.

Die Männer wurde von einer Überwachungskamera erfasst.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/104490

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen