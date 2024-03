Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei führt umfangreiche Verkehrskontrollen durch

Dieburg (ots)

Am Donnerstag (29.2.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dieburg umfangreiche Verkehrskontrollen in Dieburg und Babenhausen durch.

Die ersten beiden Kontrollstellen richteten die Ordnungshüter in der Frankfurter Straße in Dieburg und in der Aschaffenburger Straße in Babenhausen ein. Hier stoppten die Beamten in der Zeit von 11.30 bis 14.30 insgesamt 76 Fahrzeuge und kontrollierten 119 Personen. Hierbei mussten sie insgesamt 53 Verkehrsverstöße feststellen. 22 Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, 23 Fahrer wurden bei der Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt erwischt und drei hatten ihren Führerschein nicht dabei. An einem Fahrzeug war die Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig, an dreien die Hauptuntersuchung mehr als zwei Monate überfällig und ein Fahrzeugführer wurde aus dem Verkehr gezogen, da seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Ein 19-jähriger Wagenlenker, der von der Polizeistreife in der Aschaffenburger Straße gestoppt wurde, nahm unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teil. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun rechtlich verantworten müssen.

Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung am Ortseingang Otzberg-Lengfeld durch und überwachten den Verkehr auf der Bundesstraße 426. Von 55 gemessenen Fahrzeugen waren knapp die Hälfte zu schnell unterwegs. In nur zwei Stunden ahndeten die Ordnungshüter 22 Geschwindigkeitsverstöße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell