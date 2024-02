POL-MFR: (162) Sexueller Übergriff am Faschingsdienstag - Tatschilderung war vorgetäuscht

Lauf a.d.Pegnitz/Altdorf (ots) - Bislang Unbekannte haben in Lauf an der Pegnitz am Marktplatz und im Schwarzenbrucker Gemeindeteil Ochenbruck (Landkreis Nürnberger Land) am Bahnhof je ein Hakenkreuz aufgesprüht. Jetzt ermittelt die Schwabacher Kripo. Bürger teilten der Polizei am Dienstagvormittag (13.02.2024) mit, dass am Hersbrucker Tor in Lauf a. d. Peg und an einem Bahnhofsgebäude in Ochenbruck jeweils ein ...

mehr