Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

LKW-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (05.01.) kam es im Lübecker Stadtteil St. Gertrud zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53 Jahre alter Lübecker schwere Verletzungen erlitt, nachdem er von seinem LKW eingeklemmt worden ist.

Gegen 07:10 Uhr lieferte der 53 Jahre alte Lübecker mit einem LKW Waren in der Straße Rabenhorst an. Nachdem die Auslieferung beendet war, rangierte der Fahrer rückwärts und beabsichtigte, das Grundstück zu verlassen. Hierbei stieß er mit einem ordnungsgemäß geparkten Kleinwagen zusammen. Zur Begutachtung des beschädigten Außenspiegels, stieg der Lübecker aus dem Fahrerhaus aus. Wenig später bemerkte er, dass sich sein LKW vorwärts in Bewegung gesetzt hatte und auf einen anderen LKW zurollte.

Aus bislang unbekannten Gründen stellte sich der Kraftfahrer vor seinen LKW und wurde schließlich zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Engagierten Zeugen gelang es, den verletzen Mann zu befreien, indem sie den LKW mit Muskelkraft zurückschoben.

Der 53-Jährige war zu jedem Zeitpunkt ansprechbar. Er erlitt jedoch schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am PKW ist gering.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell