POL-HL: HL-Kücknitz / Polizei ermittelt nach unerlaubter Müllentsorgung

In der letzten Woche des Jahres 2023 wurde die Polizei über zwei illegale Müllablagerungen im Waldhusener Forst in Lübeck Kücknitz informiert. Unbekannte entsorgten an unterschiedlichen Stellen im Holzweg Dämmwolle sowie eine Industrieküche.

Sowohl am Mittwoch (27.12.) als auch am Sonntag (31.12.) war die Kücknitzer Polizei im Waldhusener Forst eingesetzt, nachdem Hinweise auf unerlaubte Müllentsorgungen eingegangen waren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge lagerten Unbekannte im Holzweg des Waldhusener Forstes zum einen unterhalb des Holzunterstandes am Sandparkplatz Bauteile einer Industrieküche und zum anderen, offensichtlich wenige Tage später, ggü. des Forsthauses, vier große Säcke mit Dämmwolle ab.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Müll im Zuge einer umfangreichen Sanierung angefallen ist. Die Sperrigkeit der Gegenstände und die Menge lassen darauf schließen, dass diese mit einem größeren Fahrzeug bzw. Anhänger dorthin transportiert worden sind. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz bzw. des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 7300 oder per E-Mail an Kuecknitz.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

