POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen / Wem gehört dieses Fahrrad?

Bereits Ende November 2023 wurde in Heiligenhafen nach einer anderen Tat ein Mountainbike bei einem Tatverdächtigen sichergestellt. Dieses gehört dem jungen Ostholsteiner definitiv nicht. Bisherige Ermittlungen brachten indes auch keinen Aufschluss über den rechtmäßigen Eigentümer. Die Polizei in Heiligenhafen erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zum 30. November 2023 (Donnerstag) wurde nach einem Einbruch ein 19-jähriger Ostholsteiner im Bereich der Jachthafenpromenade festgenommen. Der junge Mann führte ein Mountainbike der Marke Bocas bei sich, welches eindeutig nicht ihm gehörte. Das schwarz-grüne Fahrrad mit auffälligem Sattel und der Aufschrift "Georg" wurde durch die Beamten sichergestellt.

Verschiedene Ermittlungen nach der rechtmäßigen Eigentümerin oder dem rechtmäßigen Eigentümer brachten bislang keinen Erfolg. Die Polizei geht aktuell von einem Diebstahl des Fahrrades aus, der noch nicht angezeigt wurde. Wer Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer hat oder sonstige Angaben zur Herkunft des Mountainbikes machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heiligenhafen in Verbindung zu setzen. Entweder per Telefon unter 04362-50370 oder per Email unter heiligenhafen.pr@polizei.landsh.de.

