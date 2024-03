Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Darmstadt: Schmuck entwendet

Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Pfungstadt/Darmstadt (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden hinterließen bislang unbekannte Täter am Donnerstag (29.2.) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hillebergstraße in Pfungstadt. In der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Grundstück und hebelten gewaltsam eine Tür zur Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume, erbeuteten wertvollen Schmuck und machten sich aus dem Staub.

Auch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße in Darmstadt entwendeten Kriminelle am Donnerstag (29.2.) wertvollen Schmuck. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen 07 und 16 Uhr. Durch das gewaltsame Eindringen der unbekannten Täter wurde ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht. Auch sie flüchteten unbemerkt und unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des zuständigen Einbruchskommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell