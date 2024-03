Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Theater im Visier Krimineller

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein Theater in der Lauteschlägerstraße hatten Kriminelle in der Nacht auf Donnerstag (29.2.) im Visier. Gewaltsam hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach wertvollen Gegenständen hebelten sie auch im Innenraum weitere Türen auf. Mit einem erbeuteten Hammer, einem Laptop sowie Bargeld suchten sie unentdeckt das Weite und hinterließen einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei (K 43) aus Darmstadt hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

