Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in der Siegfriedstraße - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen, 6 Uhr und Montagabend, 18:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter über den Balkon in ein Haus in der Siegfriedstraße ein. Innerhalb des Hauses durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen. Das genaue Ausmaß des Schadens und die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch Ermittlungssache. Ein weiterer Einbruch in ein Nachbarhaus ereignete sich zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr und Montagabend, 17 Uhr. Hier gelangten die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Anwesen und durchsuchten auch hier mehrere Räume und Schränke. Letztlich entwendeten der bzw. die Täter einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. In beiden Fällen, welche vermutlich durch die gleiche Täterschaft begangen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell