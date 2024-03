Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Autobahnfahnder stoppen mutmaßliche Ladendiebe/Bekleidung für rund 1700 Euro im Auto

Lorsch (ots)

Einen 42 Jahre alten Autofahrer und seinen 30-jährigen Beifahrer stoppten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagabend (29.02.), gegen 17.30 Uhr, auf der A 67. Im Fahrzeug der Männer, die beide in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, fanden die Beamten anschließend Bekleidung bekannter Modeketten im Wert von insgesamt rund 1700 Euro. An den Kleidungsstücken befanden sich neben den Originaletiketten teils beschädigte Diebstahlsicherungen. Die Fahnder stellten die Kleidungsstücke sicher und prüfen nun, ob die Kleidung Diebstählen in Läden der entsprechenden Modeketten zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem aufgrund der Aufnahme einer Überwachungskamera der Verdacht, dass der 30-Jährige für einen Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Frankfurter Innenstadt Anfang Februar in Betracht kommt. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden vorläufig festgenommen Männer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell