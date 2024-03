POL-DA: Kelsterbach: Zu schnell, ohne Führerschein und unter Kokaineinfluss am Steuer

Darmstadt (ots) - Wie der Polizei am Donnerstag (29.2.) bekannt wurde, entwendeten Kriminelle am Samstag (24.2.) gegen 8 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise einen weißen Dacia Sandero von einem Parkplatz in der Schleiermacherstraße. An dem Dacia sind die amtlichen Kennzeichen DA-UA 249 angebracht. Die Beamtinnen und Beamte des Kommissariats 21 aus Darmstadt ...

mehr