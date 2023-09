Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Suche nach Unfallbeteiligtem

Speyer (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag um 16.13 Uhr den Radweg der Bahnhofstraße Richtung Speyer Nord. Etwa in Höhe der Volksbank kam es zu einer Kollision mit dem rechten Außenspiegel eines weißen PKW Mini, der dort am Fahrbahnrand einparkte. Der Radfahrer zog sich hierbei eine leichte Verletzung am Finger zu. Der Fahrer des Mini erkundigte sich bei dem Radfahrer nach Verletzungen, der Radfahrer wollte jedoch keine Hilfe und fuhr nach Hause. Der Fahrer des PKW Mini wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

