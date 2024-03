POL-DA: Heppenheim: "Sicher im Alter" - Auftaktveranstaltung der Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren im Kreis Bergstraße

Pfungstadt/Darmstadt (ots) - Mehrere Tausend Euro Schaden hinterließen bislang unbekannte Täter am Donnerstag (29.2.) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hillebergstraße in Pfungstadt. In der Zeit zwischen 16.30 und 20 Uhr verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zum Grundstück und hebelten gewaltsam eine Tür zur Wohnung auf. Anschließend ...

