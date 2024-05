Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 42-jähriger Rostocker bei Auseinandersetzung im IGA-Park schwer verletzt

Rostock (ots)

Am Pfingstmontag, 20.05.2024, erhielt die Polizei gegen 02:00 Uhr die Information über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Rostocker IGA-Park auf dem dortigen Veranstaltungsgelände des Mittelalter-Pfingst-Spektakels. Die eingesetzten Funkwagen konnten kurz darauf die Personen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Vorfeld zu einem Streit zwischen dem 42-jährigen Geschädigten und dem 33-jährigen Tatverdächtigen. In der Folge griff der Tatverdächtige den Geschädigten mit einem größeren Messer an und verletzte diesen mehrfach und schwer. Der 42-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum gefahren. Der 33-jährige Tatverdächte, der ebenfalls in Rostock wohnhaft ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach einer ersten ärztlichen Einschätzung ist der Geschädigte weiterhin lebensbedrohlich verletzt. Durch die Kriminalpolizei wurden umfangreiche Maßnahmen am Tatort durchgeführt. Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 33-Jährigen. Beide Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381-49161224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell