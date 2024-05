POL-HRO: 79-Jähriger aus M-V beim Segeln verunglückt

Grevesmühlen (ots) - Am 18.05.2024 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der L01 in Eulenkrug bei Klütz ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren am Unfallort im Einsatz. Nach aktuellem Stand befindet sich keine der Personen in Lebensgefahr, dennoch wurden die Verletzten durch Rettungskräfte in die Krankenhäuser nach Grevesmühlen und Wismar ...

