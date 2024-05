Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/Betrunkener Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Ohne Kennzeichen, Füherschein und Versicherungsschutz; dafür betrunken, war ein Nottulner unterwegs. Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamten am Mittowchabend (1.5.)um kurz vor 22 Uhr ein Auto ohne Kennzeichen auf. Als das Auto angehalten werden sollte, beschleunigte der Fahrer, ein 20-jähriger Nottulner, das Auto um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Kurz vor dem Bahnhof bog er auf einen dort befindlichen Parkplatz ab und hielt das Auto an. Auf dem Parkplatz kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Auto. Der Nottulner flüchtete zu Fuß. Die Kollegen waren schneller und konnten ihn in der Nähe festhalten. Bei seiner Überprüfung stellte sich dann heraus, dass Nottulner unter Alkoholeinfluss stand und sich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis befindet. Auch bestand für das Auto kein Versicherungsschutz.

