Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L01 bei Klütz

Grevesmühlen (ots)

Am 18.05.2024 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der L01 in Eulenkrug bei Klütz ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren am Unfallort im Einsatz. Nach aktuellem Stand befindet sich keine der Personen in Lebensgefahr, dennoch wurden die Verletzten durch Rettungskräfte in die Krankenhäuser nach Grevesmühlen und Wismar zur weiteren medizinischen Versorgung gefahren. Die beiden beteiligten Fahrzeuge, ein Mercedes und ein VW, waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Bis zur endgültigen Räumung der Straße gegen 16:00 Uhr war die L01 zwischen Christinenfeld und Wohlenberg vollständig gesperrt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein Vorfahrtsfehler ursächlich für den Unfall gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000EUR. gefertigt: Polizeikommissarin Nora Friedrich Streifenführerin Polizeirevier Grevesmühlen verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell