POL-ME: Grauer Mercedes-Benz gestohlen - Ratingen - 2404105

Mettmann (ots)

Zwischen Donnerstag, 25. April 2024, und Freitag, 26. April 2024, stahlen bislang unbekannte Täter ein Mercedes-Benz-Cabrio in Ratingen-Lintorf. Die Polizei ermittelt.

Das weiß die Polizei bislang:

Eine 70-jährige Ratingerin stellte ihr Firmenfahrzeug der Marke Mercedes-Benz E 350d am Donnerstag, 25. April 2024, gegen 17:30 Uhr in der Einfahrt vor ihrem Haus an der Ina-Seidel-Straße ab. Am nächsten Morgen um etwa 9 Uhr bemerkte sie den Diebstahl ihres circa sechs Jahre alten Wagens.

Die Ratingerin alarmierte die Polizei, welche umgehend eine Fahndung nach dem grauen Auto einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten jedoch zu keinem positiven Ergebnis. Der aktuelle Wert des Wagens liegt bei geschätzten 50.000 Euro.

Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebe und den Verbleib des gestohlenen Wagens mit einer Städtekennung für Möchengladbach (MG-) vor. Es wurden ein Strafverfahren sowie weitere Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos sowie sonstige Beobachtungen, wie auch Angaben zum aktuellen Standort des grauen Cabrios, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

