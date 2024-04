Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter 19-Jähriger verunfallt - Velbert - 24040104

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 27. April 2024, verunfallte ein stark alkoholisierter 19-jähriger Velberter auf einer außerörtlichen Landstraße in Velbert-Neviges und wurde schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit einem Seat Ibiza die Nordrather Straße in Richtung Wuppertal. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam in Höhe der Bushaltestelle "Schampen" nach links von der Fahrbahn ab. Der Seat Ibiza überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und blieb auf dem Dach liegen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Velberter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,5 Promille (0,75 mg/l) positiv verlaufen war, wurde zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes. Der Seat Ibiza wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Beamtinnen und Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mindestens 15.000 Euro.

