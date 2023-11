POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn/ Drei Paletten Zigaretten gestohlen

Coesfeld (ots) - An der Seppenrader Straße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 12 Uhr am Samstag (11.11.23) 17 Uhr am Sonntag (12.11.23) schlugen die Täter ein Fenster ein. Die Täter stahlen nichts, wüteten jedoch in dem leerstehenden Haus. Unter anderem beschädigten sie Fenster und Türen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

