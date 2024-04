Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Fahrerin erfasst Fußgängerin und verletzt diese schwer - 2404101 - Velbert

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 27. April 2024, wurde eine 51-jährige Fußgängerin in Velbert-Langenberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Folgendes war nach aktuellem Kenntnisstand geschehen:

Gegen 15:10 Uhr befuhr die 61-jährige Deutsche mit ihrem BMW X1 die Hauptstraße in Fahrtrichtung Velbert-Langenberg. In Höhe der Haltestelle "Am Eller" kam die Hattingerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und befuhr den Gehweg. Dabei erfasste sie eine 51-jährige Velberterin, die in gleicher Richtung auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Langenberg ging. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Durch alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die 51-Jährige zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Hauptstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am unfallbeteiligten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell