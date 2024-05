POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B 110 mit sechs Verletzten

Schwerin (ots) - Am 17.05.2024 kam es gegen 00:30 Uhr in einem Lokal in der Schwerin Altstadt zu einem Angriff auf einen AfD-Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Der spätere Beschuldigte soll den Geschädigten in einer vierköpfigen Gruppe bemerkt haben, welche er der AfD zugeordnet habe. Nach ersten Erkenntnissen soll er zunächst in Richtung der Gruppe ...

mehr