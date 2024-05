Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Landtagsabgeordneter Opfer einer gefährlichen Körperverletzung

Schwerin (ots)

Am 17.05.2024 kam es gegen 00:30 Uhr in einem Lokal in der Schwerin Altstadt zu einem Angriff auf einen AfD-Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Der spätere Beschuldigte soll den Geschädigten in einer vierköpfigen Gruppe bemerkt haben, welche er der AfD zugeordnet habe. Nach ersten Erkenntnissen soll er zunächst in Richtung der Gruppe gepöbelt und beleidigt haben. Dann soll es in der weitern Folge zu einem verbalen Streit gekommen sein. Der 52-jährige deutsche Tatverdächtige soll dann schließlich einen Glasaschenbecher in die Richtung des Geschädigten geworfen und diesen am Kopf getroffen haben. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Schweriner Krankenhaus verbracht. Der Beschuldigte soll vor Ort angegeben haben, dass er aus Abneigung gegen die politische Haltung des Geschädigten gehandelt hätte. Er ordnete sich selbst dem politisch linken Spektrum zu. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, da nach Prüfung der Umstände keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

