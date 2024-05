POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jährigen

Güstrow (ots) - Am 13.05.2024, gegen 02:00 Uhr, meldete sich ein Hinweisgeber per Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass in der Kapellenstraße in Güstrow ein Fahrzeug in Flammen steht. Bei Ankunft der Einsatzkräfte bestätigte sich der Vorfall und die gesamte Fahrzeugfront des PKW stand bereits in Flammen. Durch das zeitnahe Eintreffen der Feuerwehr konnte ...

mehr