Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-Jähriger stört den Ablauf einer Kundgebung

Rostock (ots)

Am 16.05.2024 fand von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Rostocker Innenstadt eine Kundgebung zum Thema "Ukrainischer Feiertag der Nationaltracht" statt. An der Veranstaltung vor dem Kröpeliner Tor nahmen in der Spitze ca. 250 Personen teil. Gegen 18:50 Uhr wurde die Veranstaltung durch einen 35-jährigen Deutschen gestört. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Störer zunächst in das Zentrum der Veranstaltung getreten sein und dem dort befindlichen Redner unvermittelt vor die Füße gespuckt haben. Anschließend habe er sich entfernt. Im Weggehen soll er sich zu der Menschenmenge zurückgedreht haben und zweimal den "Hitlergruß" in deren Richtung gezeigt haben und hätte dabei laut "Sieg Heil" gerufen. Der Beschuldigte konnte durch vor Ort anwesende Polizeikräfte umgehend gestellt werden. Dieser räumte die Tat gegenüber den eingesetzten Beamten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen und erhielt einen Platzverweis für den Veranstaltungsort. Gegen den tatverdächtigen Rostocker wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell