POL-BI: Täter schlägt grundlos Rentnerin

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.05.2024, brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Dürerstraße, in Höhe der Schloßhofstraße, ein. Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf den Balkon des Hauses und brachen dann die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach ...

