Polizei Bielefeld

POL-BI: Rote Triumph gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- In der Nacht von Freitag auf Samstag, 04.05.2024, stahlen Unbekannte ein verschlossenes Motorrad.

Gegen 21:00 Uhr stand die rote Triumph Speed Twin 900 eines 51-jährigen Bielefelders an der Straße Liethstück, in Höhe der Hausnummer 11, am Fahrbahnrand geparkt. An dem mit einem Bremsenschloss versehenen Motorrad befand sich ein Bielefelder Kennzeichen. Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr bemerkte der Halter den Diebstahl seines Motorrades.

Personen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu melden.

