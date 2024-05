Polizei Bielefeld

POL-BI: Griff in die Kasse erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Einem Unbekannten gelang in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 05.05.2024, nach einem Gerangel um Diebesgut, mit der Beute die Flucht.

Ein 63-Jähriger und eine 52-Jährige, beide aus Bielefeld, räumten gegen 04:10 Uhr im Außenbereich einer Gaststätte in der Jöllenbecker Straße/ Heisenbergweg Gläser und Flaschen ab. Die Bielefelderin betrat als erste wieder den Schankraum und bemerkte einen Mann, der hinter der Theke stand und Geld aus der Kasse nahm. Als der Bielefelder hinzukam, sprach er den Dieb an und verlangte das gestohlene Geld zurück. Der Unbekannte versuchte zu flüchten, so dass der Bielefelder ihn festhielt. Bei dem folgenden Gerangel gelang es dem Täter sich gewaltsam loszureißen und über die Jöllenbecker Straße in Richtung stadtauswärts zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung verlor der 63-Jährige den Flüchtenden an der Jöllenbecker Straße/ Bremer Straße aus den Augen.

Der Täter soll circa 25 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß sein. Er war von stabiler Figur, trug schwarze Haare, einen schwarzen 5-Tage-Bart und war mit einem pinken T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell