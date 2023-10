Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Unfallverursacher flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (30.09.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im innerorts gelegenen Kreisverkehr An der Gohrsmühle / Bensberger Straße.

Gegen 07:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Leverkusenerin mit ihrem Pkw der Marke Seat den Kreisverkehr aus Richtung Jakobstraße kommend in Fahrtrichtung Kürten. In Höhe der Einfahrt Bensberg fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer in einem vermutlich grau/silbernen Opel ebenfalls in den Kreisverkehr ein und touchierte das Fahrzeug der Leverkusenerin an der rechten hinteren Stoßstange.

Im weiteren Verlauf hielt der Unfallverursacher kurzzeitig an, setzte dann jedoch seine Fahrt unbeirrt fort. Die 27-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

