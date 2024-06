POL-FR: Breitnau: 60-jähriger Radfahrer gestürzt und verstorben

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 18.06.2024, gegen 01:00 Uhr, haben Unbekannte in der Waldshuter Straße in Jestetten versucht, gewaltsam in ein Haus einzudringen. Zunächst waren der oder die Einbrecher über mehrere Blumenkübel auf einen Balkon im ersten Oberschoss des Hauses gelangt. Dort wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Tat wurde ...

