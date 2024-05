Polizei Hagen

POL-HA: Fahndungserfolg nach mehreren PKW-Aufbrüchen in Wehringhausen - Polizisten stellen drei jugendliche Tatverdächtige

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte stellten am Montagmorgen (20.05.2024) drei jugendliche Tatverdächtige, die in der Nacht zuvor mehrere PKW in Wehringhausen aufgebrochen und ein Auto gestohlen hatten. In den frühen Morgenstunden des 20. Mai 2024 wurden der Hagener Polizei über 30 PKW-Aufbrüche in Wehringhausen gemeldet. Gegen 08.30 Uhr beobachtete ein Anwohner der Siemensstraße drei Jugendliche bei einer weiteren Tat und alarmierte die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Beamten auf einem Parkplatz in der Oberen Rehstraße auf ein Auto aufmerksam, aus dem plötzlich drei Jugendliche flüchteten, die der Personenbeschreibung des Zeugen entsprachen. Den Polizisten gelang es, die beiden 14-Jährigen und den 15-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung zu stellen und festzuhalten. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz zuvor in Haspe gestohlen hatten. Die Polizeibeamten übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten und leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftwagen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen sie ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

