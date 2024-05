Polizei Hagen

POL-HA: 28-jähriger Autofahrer mit knapp 2 Promille unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Montag (20.05.2024) hielten Polizeibeamte in Hohenlimburg einen Autofahrer an, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 01.20 Uhr fiel der 28-Jährige den Beamten an der Kreuzung der Henkhauser Straße und der Straße Am Berge wegen seiner Fahrweise auf. Er war augenscheinlich mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr immer wieder Schlangenlinien. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte ein Alkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille an. Die Polizisten stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell