POL-HA: PKW ohne Versicherung angehalten

Hagen (ots) - Am 20.05.2024 um 01.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Straße Am Berge in Hagen-Hohenlimburg einen 28-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung begründete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es ...

