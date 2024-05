POL-HA: Drogenfahrt beendet

Hagen (ots) - In der Zeit vom 16.05.2024, 16.00 Uhr bis zum 17.05.2024, 18.00 Uhr wurde an der Tillmannsstraße ein Auto entwendet. Der 22-jährige Besitzer hatte seinen PKW an der Straße geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Abstellort stellte er fest, dass der PKW nicht mehr vor Ort war. Es handelt sich um einen schwarzen BMW Coupe. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hagen unter 02331-9862066 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 ...

mehr