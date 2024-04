Coesfeld (ots) - Die Sperrungen sind aufgehoben. Ursprungsmeldung: Die B525 ist in Coesfeld gesperrt. Dort wird ein Lkw geborgen, nachdem dieser am Sonntagabend in den Graben fuhr. Wir melden, sobald die Straße wieder frei ist. Sperrpunkte: Von Gescher kommend in Fahrtrichtung Coesfeld an der K54 (Kalki)! Umleitung erfolgt über die K54 (Kalki) auf die L581, von da ...

mehr