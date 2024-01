Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 32-Jähriger Mann durch Reizstoffangriff verletzt

Schwerin (ots)

Ein 32-jähriger Zuwanderer (Staatsangehörigkeit unbekannt) wurde am gestrigen Abend bei einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz leicht verletzt. Offenbar hatte ein 19-jähriger Algerier, ebenfalls ein Bewohner der Einrichtung, aus noch unbekannten Gründen gegen 21.45 Uhr in einer Stube mit Reizstoff gesprüht, so dass der Geschädigte in weiterer Folge über Augenreizungen klagte. Ärztliche Soforthilfe wurde nicht erforderlich.

Die Polizei Schwerin hat vor Ort eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt.

