POL-SN: Verkehrsunfall: Fahrmanöver eines 88-Jährigen endet mit Sachschaden

Schwerin (ots) - Am heutigen Freitagmorgen kam es aufgrund eines Brandes in einer Wohnung in Schwerin Lankow zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Drei Personen erlitten durch Rauchgasintoxikation gesundheitliche Beschwerden und wurden zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Das Feuer entfachte sich in der Wohnung der beiden später schwer verletzten 80- und 82-jähriger Bewohner gegen 07:50 Uhr. Ein ...

