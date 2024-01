Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Am heutigen Freitagmorgen kam es aufgrund eines Brandes in einer Wohnung in Schwerin Lankow zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Drei Personen erlitten durch Rauchgasintoxikation gesundheitliche Beschwerden und wurden zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Das Feuer entfachte sich in der Wohnung der beiden später schwer verletzten 80- und 82-jähriger Bewohner gegen 07:50 Uhr. Ein Nachbar innerhalb des Mehrfamilienhauses in der Rahlstedter Straße meldete das Auslösen des Rauchmelders sowie Rauchwahrnehmungen und Brandgeruch. Der 17-jährige Hinweisgeber erlitt ebenfalls Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Polizei und Feuerwehr evakuierten zwischenzeitlich den betroffenen Aufgang. Durch das Feuer ist ein Schaden in Höhe von etwa 30.000EUR entstanden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und soll im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin aufgeklärt werden.

Bei den Verletzten handelt es sich um deutche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell