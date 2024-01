Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei zieht mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende zog die Schweriner Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol aus dem Verkehr:

Am 27.1. gegen 0.50 Uhr wurde ein 21-jähriger Autofahrer am Bürgermeister-Bade-Platz gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille; den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Ein etwas ungewöhnlicher Fall ereignete sich am Abend desselben Tages in der Altstadt: Gegen 22.50 Uhr stieß in der Wismarschen Straße eine 59-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gegen ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille auf und wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Auf die Radfahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Am 28.1. gegen 1.30 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Wagen in eine Verkehrskontrolle der Polizei in der Werdervorstadt im Buchenweg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. In die gleiche Kontrollstelle fuhr gegen 2.40 Uhr eine weitere Fahrerin unter Alkoholeinfluss: Eine Atemalkoholmessung bei der 50-Jährigen ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Beide Frauen erwarten ebenfalls Bußgeldverfahren.

Es handelt sich bei allen genannten Personen um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell