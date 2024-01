Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Hund nach Raub wieder bei der Besitzerin

Schwerin (ots)

Die Polizei führt aktuell Ermittlungen zu einem Raub, bei dem ein Hund entwendet wurde. Das Tier konnte mittlerweile an die Besitzerin zurückgegeben werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu der Tat kam es am Freitagabend, während der 41-jähriger Bekannte der Hundebesitzerin von bisher unbekannten Personen an der Haltestelle "Neu Zippendorf" zu Boden gestoßen und anschließend getreten wurde. Die Täter nahmen den Hund an sich und flüchteten. Am Samstagnachmittag wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet. Im Rahmen des Strafverfahrens wurden bereits erste Spuren gesichert, deren Auswertung weiterhin andauert. Mit Hilfe eines weiteren Hinweises, wurde der Polizei der Aufenthaltsort des Hundes bekannt. Eine Schwerinerin fand den Vierbeiner in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Zoo und kümmerte sich zunächst bis zur Übergabe um diesen.

Die Ermittlungen zu den Tätern und zum Tatgeschehen führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Zur umfassenden Aufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Angaben können über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen gemacht werden.

Bei den namentlich bekannten Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell