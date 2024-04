Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240418.2 Horst: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Horst (ots)

Vom 16.04.2024 auf den 17.04.2024 ist es in Horst zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit vom 16.04.2024, 11:00 Uhr bis zum 17.04.2024, 08:40 Uhr brach der unbekannte Täter im Fiefhusener Weg in ein Einfamilienhaus ein. Hierbei begab sich dieser zur Hinterseite des Objekts und schlug das Glaselement einer Tür ein. Anschließend öffnete der Einbrecher die Tür und gelangte so ins Gebäudeinnere. Im Inneren durchwühlte er das komplette Mobiliar. Das exakte Stehlgut steht noch nicht fest. Vor Ort erfolgten durch die Kriminalpolizei umfassende Spurensicherungsmaßnahmen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 3.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Jochen Zimmermann

