Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Haspe - Drei unbekannte Jugendliche greifen 85-jährigen Hagener an

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagnachmittag (18.05.2024) verwickelten drei bislang unbekannte Täter einen 85-jährigen Mann in Haspe zunächst in ein Gespräch und raubten ihm anschließend die Geldbörse. Gegen 16.00 Uhr stand der Hagener neben seinem Auto in der Frankstraße. Die drei Unbekannten kamen auf ihn zu, sprachen ihn auf seinen PKW an und fragten ihn, ob er das Fahrzeug verkaufen wolle. Dabei setzte sich einer der Jugendlichen auf den Fahrersitz. Nachdem der 85-Jährige mehrfach geäußert hatte, dass er nicht an einem Verkauf interessiert ist, zog einer der Unbekannten dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche. Dabei stürzte der Hagener zu Boden. Die drei Täter flüchteten anschließend. Den Polizeibeamten sagte der Angegriffene später, dass alle Jugendlichen etwa 19 Jahre oder jünger und zwischen 170 cm und 180 cm groß waren. Sie waren hell bekleidet und hatten gepflegte Erscheinungsbilder. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell