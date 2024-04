Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne ausgebrannt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2404021

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 7. April 2024, brannte eine Mülltonne an der Straße "An der Hoffnung" in Ratingen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die Polizei wurde gegen 17:30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhändlers gerufen. Durch gleichzeitig alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Eine Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Polizei fragt:

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 / 9981 - 6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell