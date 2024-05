Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet Einbruch in Eilpe - Jugendliche Täter flüchten

Hagen-Eilpe (ots)

Eine 42-jährige Frau beobachtete am Samstagabend (18.05.2024) in Eilpe einen Einbruch in ein Ladenlokal und alarmierte die Polizei. Die Frau ging, gegen 20.10 Uhr, von einer Bushaltestelle an der Eilper Straße aus zu Fuß zu ihrer Wohnung. An einem Geschäft, welches sich im Erdgeschoss eines der Mehrfamilienhäuser befindet, wurde sie auf insgesamt vier Unbekannte aufmerksam. Einer von ihnen trat mehrfach gegen die Eingangstür und öffnete diese gewaltsam. Anschließend gingen alle vier Täter in das Ladenlokal, welches sich derzeit im Umbau befindet. Die 42-Jährige versuchte, die Tür von außen zuzuhalten. Die Unbekannten zogen sie jedoch von innen auf und flüchteten. Die Zeugin alarmierte die Polizei und sagte den Beamten, dass die Täter 14 Jahre alt oder jünger waren und südosteuropäische Erscheinungsbilder hatten. Sie waren zwischen 150 cm und 170 cm groß und hatten kurze, schwarze Haare. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo übernahm die Ermittlungen am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

