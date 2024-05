Polizei Hagen

POL-HA: 27-jähriger Mann in Haspe mit Luftdruckwaffe angeschossen und leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht zu Montag (20.05.2024) wurde in Haspe ein 27-jähriger Fußgänger mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und dabei leicht verletzt. Der Mann überquerte, gegen 00.50 Uhr, zu Fuß die Kreuzung Tillmannstraße / Kurt-Schumacher-Ring. Dabei traf ihn das Projektil eines Luftgewehrs, ein sogenanntes Diabolo, am Arm und blieb darin stecken. Mit der Hilfe des Besitzes einer angrenzenden Kneipe entfernte der Mann das Projektil aus seinem Arm und musste nicht weiter ärztlich behandelt werden. Sofort eingeleitete, umfangreiche Ermittlungen führten die Polizeibeamten zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tillmannstraße. In dieser stellten sie einen 15-jährigen Tatverdächtigen und fanden auch die Tatwaffe sowie weitere Munition. Den Minderjährigen übergaben die Beamten im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (sen)

