POL-PDLD: Brand von Wahlplakat der SPD

Offenbach, Germersheimer Straße (ots)

Am Abend des 19. Mai 2024, gegen 23:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Landau gemeldet, dass ein Wahlplakat brennen würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte ein noch leicht brennendes Wahlplakat der SPD sowie ein leicht angesengtes Werbeplakat des Zirkus Probst vorfinden. Der Brand wurde durch die eingesetzten Beamten gelöscht. Es entstand Sachschaden an den Plakaten und dem Laternenmast, an dem diese befestigt waren. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

