POL-PDLD: 15-jähriger bekifft auf Kleinkraftrad unterwegs

Zeiskam (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Bereich der Friedhofstraße durch Jugendliche an mehreren geparkten PKW die Außenspiegel abgetreten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte noch ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Kreis Germersheim festgestellt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail ...

