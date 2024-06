POL-FR: Bad Säckingen: Drei Fahrraddiebstähle beim Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 18.06.2024, gegen 13.30 Uhr, stürzte eine 37 Jahre alte Frau beim Wasserkraftwerk in den Rhein. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Frau nur noch tot geborgen werden. Wie es zu dem Unglücksfall kam, ist hier noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. ...

